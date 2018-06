Wiener fuhr mit roter Corvette ins Casino-Foyer

Einen Tag vor der großen Jubiläumsparade des 20. Sportwagenfestivals am Wörthersee sorgte ein Wiener mit seiner roten Corvette für Aufregung. Der mit Cowboyhut und Halstuch verkleidete Lenker fuhr vor dem großen Galaabend der Sportwagenfahrer über den Gehsteig und an zahlreichen Fußgängern vorbei in das Foyer des Casinos. Im Eifer des Gefechts hielten dem Störenfried sogar einige Leute die Eingangstüre auf.