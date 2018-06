Heilsbringer Toni Kroos: Süß-sauer mit Eiern

Kroos war es aber auch, der in Halbzeit zwei, wie etwa auch Marco Reus, voranging, Führungsqualitäten zeigte und letztlich eine ganze Nation mit seinem Super-Freistoß erlöste. In den Kroos‘ eigenen Worten klang das so: „Ich muss dann auch die ‘Eier‘ haben, so eine zweite Hälfte zu spielen. Das sehen die Wenigsten.“ Zumindest sein Traumtor haben Millionen auf der ganzen Welt gesehen.