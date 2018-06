Gewalt gegen Polizei in Tirol: Hunderte Verletzte!

Tagtäglich bekommen sie es mit Gewalttätern, Dieben oder sonstigen Rabauken zu tun - und da kann es schon einmal ordentlich zur Sache gehen und so richtig gefährlich werden. Der Beruf des Polizisten ist längst auch in Tirol kein echtes „Honiglecken“ mehr. Allein im Vorjahr wurden hierzulande 174 Beamte im Dienst zum Teil schwer verletzt - 71 davon durch gewalttätige Übergriffe! Im Zeitraum von 2014 bis 2017 verletzten sich in Tirol insgesamt 770 Gesetzeshüter!