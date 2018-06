Moneten für Antiquitäten: Was alte Sachen erzählen

Schon ab 9 Uhr kann am 30. Juni beim Schlossflohmarkt gebummelt werden. „Ich habe für das Schloss, das ja nicht eingerichtet war, vieles gekauft, benötige aber nicht alles. Also dachte ich gleich an einen Flohmarkt“, so Staus-Rausch. 40 Standler haben sich bereits angemeldet, weitere sind herzlich willkommen, jedoch keine Neuwaren und Kleider.