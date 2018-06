Vor Schülerhort: Mann bot Kindern ein Gewehr an

Die Hortnerin war entsetzt, als Kinder ihr am Donnerstag nach der Schule erzählten, dass ein Mann sie draußen auf der Straße angesprochen hätte. Er hätte ein Gewehr in der Hand gehabt. Polizei-Sprecher Markus Drexl: „Die Kinder gaben an, dass er in einem weißen Fahrzeug mit roter Aufschrift gesessen ist. Und sie erzählten, dass dieser Unbekannte ein Gewehr beim Fenster herausgehalten hätte.“ Er soll gesagt haben: „Ihr könnt es haben!“ Es gibt sogar eine Beschreibung des Unbekannten: "Die Schüler sagten, es war ein starker Mann mit einem Bart.