Es kann überall wehtun!

Chronische Schmerzen halten im Gegensatz dazu länger als drei Monate an und haben ihre Signalwirkung verloren. Manchmal hängen sie gar nicht mehr mit der ursprünglichen Krankheit zusammen. So kann beispielsweise ein Bandscheibenvorfall bereits behoben sein, doch die leidigen Folgen dauern noch Monate oder Jahre an. Diese Beschwerden können auch entstehen, wenn sich akute Probleme häufig wiederholen: Nervenzellen „erinnern“ sich an vorangegangene unangenehme Reize und reagieren entsprechend überschießend auf die folgenden.