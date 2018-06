Paragleiter und Flugdrachenpilot abgestürzt

Nur zehn Minuten später klappte der Sportgleitschirm eines 58-jährigen Deutschen beim Flug vom sogenannten „Kackriegel“ in Richtung Greifenburg vermutlich auf Grund auftretender Starkwinde zusammen, sackte ab und verfing sich in 30 Metern Höhe in einer Baumkrone. „Der unverletzte Mann alarmierte via Handy die Rettungskräfte und wurde von Männern der Bergrettung Oberes Drautal geborgen“, schildert ein Polizist.