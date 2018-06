Nach Pleite Neuanfang als Unternehmensberater

Er hatte sich selbst als Geschäftsführer wieder eingesetzt und damit die finanzierenden Großbanken verärgert, konnte dann die Löhne nicht mehr zahlen. In der Insolvenz um Textilreiniger Wozabal spielte Eigentümer Christian Wozabal keine glückliche Rolle. Nach dem Verkauf im Rahmen des Konkursverfahrens an Salesianer Miettex ist es still um Wozabal selbst geworden.