Leiche in Kärnten Therme: Natürliche Todesursache

Nachdem am Dienstag ein 49-jähriger Arbeiter tot in einem Kellerraum der Kärnten Therme in Warmbad-Villach aufgefunden wurde, steht die Todesursache nun fest: Die Obduktion hat ergeben, dass der Mann an einer natürlichen Todesursache gestorben ist. Eine erste Vermutung, dass Chlorgas ausgetreten sei, konnte nicht bestätigt werden.