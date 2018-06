90-Jähriger vor Ertrinkungstod gerettet

Die Ehefrau (81) des 90-Jährigen, welche am Steg stehend beobachtete, wie ihr Mann nach dem Schwächeanfall zu ertrinken drohte, schrie sofort um Hilfe. „Ein 53-jähriger Oberösterreicher, welcher sich in unmittelbarer Nähe des Ertrinkenden im Wasser befand, hörte die Hilferufe“, schildert ein Ermittler der Polizeiinspektion Velden: „Er schwamm sofort auf diesen zu, hielt den 90-Jährigen über Wasser und schrie ebenfalls um Hilfe.“ Daraufhin wurde ein Niederösterreicher (31) auf den Vorfall aufmerksam, sprang in Wasser und schwamm zu den beiden. „Gemeinsam konnten die beiden Männer den beinahe Ertrinkenden an Land bringen“, so der Beamte.