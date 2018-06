„Man kann viel von Österreich lernen!“

„Bild“-Zeitung fragt: „Was ist in diesem Sommer nur mit Deutschland los?“

Den „Krisenfall Deutschland“ hat sogar die deutsche „Bild“-Zeitung aufgegriffen und fragt sich: „Was ist in diesem Sommer nur mit Deutschland los?“ Da fühlt man sich in Österreich - gern in jeder Hinsicht vom entfernten Verwandten im Norden belächelt - ja schon fast wie auf einer Insel der Seligen. Wir haben uns bei einigen Zuwanderern umgehört, wie ihr aktueller Blick auf ihre Heimat ist und warum es in Österreich momentan besser ist - oder auch nicht? Aber man muss sagen: So „dufte“ war’s bei uns schon lange nicht. Oida!