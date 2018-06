Seit 2013 fast 5 Millionen Asylanträge in der EU

In der gesamten EU plus Norwegen, Schweiz und Liechtenstein waren es im Vorjahr 232.205 Flüchtlingsanerkennungen. Den EU-weiten Höhepunkt gab es 2016 mit 383.970 Anerkennungen in erster Instanz. Auch damals lag Deutschland mit 256.135 positiven Flüchtlingsbescheiden an der Spitze und Österreich war mit 24.685 Zweiter.