Wilder Kaiser: Dem Bergdoktor auf der Spur

So wie auch Kristin, die aus Hannover zum Fantag in die Tiroler Berge kam. Warum? „Wir wollten die tollen Bilder einmal live sehen“, strahlt sie, „und weil der ‘Bergdoktor‘ einfach so viel Charme hat!“ Nachsatz: „Was glauben Sie denn, warum er die Frauen rumkriegt?“ Ob die 28-Jährige und ihre Freundinnen nun vom Charme von „Dr. Gruber“ oder Hans Sigl verzückt sind, war nicht eindeutig auszumachen: Kristin hat jedenfalls wie die meisten der Besucher gleich ein paar Tage „Urlaub wie im Film“ angehängt: Spannende Wanderziele sind natürlich die verschiedenen Drehorte, von der TV-Praxis in Ellmau bis zum Film-Gasthof „Wilder Kaiser“ in Going, die man in Form spezieller „Bergdoktor“-Touren abklappern kann. Entweder in mehrstündigen Wanderungen, mit dem E-Bike - oder ganz einfach mit dem Traktor-Anhänger hinauf zum traumhaft gelegenen Köpfingerhof hoch über Söll, wo die „Bergdoktor“-Familie Gruber wohnt.