Große Übung im Pongau: Brand und giftige Stoffe

Zeitgleich galt es auch noch ein zweites Szenario abzuarbeiten. Bei einem Lkw in der Abfüllanlage war eine Leckage am Tank aufgetreten. Dabei handelte es sich um einen flüssigen, hoch giftigen und hoch reaktiven Stoff. Mitarbeiter waren damit in Berührung gekommen - sie mussten gerettet und dekontaminiert werden, ehe sie dem Roten Kreuz übergeben wurden.