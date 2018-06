Steirische Start-ups legen Raketenstart hin

Es gibt Anglizismen, die haben sich in unserer Sprachwelt positioniert. Crowdfunding etwa. Was das bedeutet? Simpel übersetzt Gruppenfinanzierung. Für Projekte, Produkte, Geschäftsideen wird in der Regel via Internet von Privaten Geld geborgt. Eine der erfolgreichsten Crowdfunding-Plattformen kommt aus Graz. Die Rockets-Holding hat bereits Projekte um 25 Millionen Euro abgewickelt.