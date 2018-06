Jeder zweite Drittklässler kann nicht schwimmen

In Österreich ertranken seit 2007 mehr als 80 Kinder und Jugendliche. Erst am Sonntag wurde ein Sechsjähriger im Faaker See leblos aus acht Meter Tiefe geborgen. Der Kleine starb im Krankenhaus. Die süße Tochter von US-Skistar Bode Miller marschierte, während die Familie im Haus der Nachbarn in der Küche plauderte, in den Garten. Emmy (1) ertrank hilflos im Pool.