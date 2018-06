Ex-Skistar Bode Miller trauert um Tochter (1)

„Sind am Boden zerstört“

Die Familie hat sich nach den tragischen Ereignissen bereits öffentlich zu Wort gemeldet. „Wir sind am Boden zerstört. Niemals in einer Million Jahre hätten wir gedacht, dass wir so einen Schmerz erleben müssen. Ihre Liebe, ihr Licht, ihr Spirit wird niemals vergessen werden. Unser kleines Mädchen hat das Leben geliebt und hat es jeden Tag in vollsten Zügen genossen“, so Miller, der sich 2017 aus dem Skisport zurückzog, via Instagram.