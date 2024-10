Shilajit: Das ist wirklich dran am „Wundermittel“

Mehr Energie und schönere Haut in 48 Stunden, weniger Stress in 14 Tagen und überhaupt ist es „der Heiler aller Schwächen“ – und das angeblich seit Jahrtausenden: Shilajit. Also zumindest, wenn man den Influencer-Videos glaubt, die derzeit in sozialen Medien aufpoppen. Gefährliche Marketing-Masche oder echtes Heilmittel? Lesen Sie, was der Experte dazu sagt!