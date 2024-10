Kylie Jenners harter Kampf mit ihrem Körperbild

Die brünette Schönheit erzählte in der November-Ausgabe 2024 des Magazins „Elle“: „Ich wurde schwanger, als ich 19 war. Ein Baby in so jungen Jahren zu bekommen, war vielleicht noch schockierender, weil ich diese Veränderungen an meinem Körper sah – all diese neuen Dehnungsstreifen und Dinge, die ich vorher nicht hatte.“