Thema Stiegenhäuser: Was nervt Sie am meisten?

Das Leben in Wohnanlagen kann mitunter anstrengend sein. Besonders was die Nutzung von Gemeinschaftsflächen wie Innenhöfen, aber auch Stiegenhäuser betrifft, prallen oft verschiedene Welten aufeinander. Auch wenn es fixe Regeln gibt – nicht immer werden diese eingehalten und dann stapeln sich im Gang die Schuhe oder der Müll. Was haben Sie diesbezüglich schon erlebt und wie gehen Sie mit solchen Situationen um? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!