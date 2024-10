Zwei Leute mussten Heidi Klum ins Kleid zwängen

Als sie zur Verleihung der „Blauen Panther“-Awards in München erschien, zog Model Heidi Klum wie üblich alle Blicke auf sich. Dass sich kurz davor ein wahres Kleiderdrama abgespielt hat, merkte man ihr nicht an! Gleich zwei Stylisten waren nötig, um sie in das knappes Barbie-Outfit zu zwängen!