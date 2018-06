„Presslufthammer“ im Schlafzimmer

Wie Schnarchen entsteht

„Gesägt“ wird zum Beispiel, wenn die Atmung durch die Nase für die Sauerstoffversorgung nicht mehr ausreicht. In diesem Fall schaltet der Mensch auf Mundatmung um, was sich, vielleicht überraschend, gar nicht so einfach gestaltet. Während wir schlafen, legt ja die Muskulatur gleichsam eine Pause ein - sie erschlafft. Der Unterkiefer fällt locker nach unten und je nach Liegeposition auch ein bisschen nach hinten. Dadurch wird die erschlaffte Zunge in den hinteren Rachenraum verschoben. Nun ist der Luftraum erheblich eingeengt, die ausgeatmete Luft muss ihren Weg gegen diesen Widerstand nach außen bahnen. Die Anteile des weichen Gaumens geraten in Schwingungen. Sie flattern dann wie ein Segel im Wind und erzeugen die missliebigen Töne.