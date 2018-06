Angst vor Hackern bremst Cloud-Akzeptanz

Jede vierte Firma wurde Opfer von Hackern

Ein Viertel der Nutzer von Public-Cloud-Angeboten hat demnach in den vergangenen zwölf Monaten Sicherheitsvorfälle beklagt. 21 Prozent hatten zumindest einen entsprechenden Verdacht. Dennoch gaben 75 Prozent der Unternehmen an, dass Public-Cloud-Angebote den ortsunabhängigen Zugriff auf ihre IT verbessert hätten. 50 Prozent der Nutzer sehen demnach die Sicherheit ihrer Daten verbessert. Und jedes fünfte Unternehmen gab an, dass der Verwaltungsaufwand gesenkt werden konnte.