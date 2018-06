„Sie wollte die Polizei rufen“ - da tötete er sie

Asylwerber wollte nicht erneut mit dem Gesetz in Konflikt geraten

Am Wochenende zuvor, als er merkte, dass sich die Schlinge um ihn immer weiter zuzog, war der 20-Jährige mit seiner Familie überhastet aus Deutschland ausgereist. Denn erneut mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, das konnte sich Ali B. nicht leisten. Susannas mutmaßlicher Mörder ist ein Asylwerber, der mit seiner Familie in der Nähe des Tatorts in Wiesbaden in einer Flüchtlingsunterkunft lebte und gegen den bereits mehrere Strafverfahren anhängig waren, unter anderem wegen Raubüberfalls.