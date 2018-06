Erdrosselt, vergraben: Vermisstes Mädchen (14) tot

Ermittler erhielten Tipp von 13-Jährigem, Suche dauerte weitere Tage

Das Mädchen war am Tag ihres Verschwindens laut Polizei mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen. Am Abend kam sie nicht nach Hause, auf ihrem Handy konnte man niemanden mehr erreichen - es war seitdem abgeschaltet. Am Sonntag erhielten die Ermittler angeblich einen Tipp von einem 13-Jährigen, der sich bei der Polizei gemeldet hatte. Der Verdächtige habe ihm erzählt, dass er das Mädchen am 22. oder 23. Mai getötet habe, so der Bub. Auch wo er die Leiche versteckte, habe der junge Mann dem 13-Jährigen anvertraut.