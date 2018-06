Sex-Mord: Flüchtiger (20) im Nordirak festgenommen

14-Jährige vergewaltigt und getötet

Die 14-jährige Susanna war am 22. Mai in Wiesbaden verschwunden. Vor mehr als zwei Wochen hatte ihre Familie sie als vermisst gemeldet. Am Mittwoch wurde ihre Leiche in schwer zugänglichem Gebiet in Wiesbaden entdeckt. B. soll sie vor ihrem gewaltsamen Tod vergewaltigt haben. Ein im Zusammenhang mit der Tat zunächst ebenfalls festgenommener 35-jähriger Türke wurde am Donnerstagabend wieder freigelassen.