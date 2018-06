Ali B. im Schlaf verhaftet - er wird ausgeliefert

Von Bundespolizei abgeholt, er soll am Abend in Frankfurt landen

Lange wird Ali B. nicht mehr im Irak sein. Wie weitere deutsche Zeitungen berichten, wird der 20-Jährige noch am Samstag ausgeliefert und soll am Abend am Frankfurter Flughafen landen. In Gewahrsam der Bundespolizei werde der Verdächtige in dem Sex-Mordfall nach Deutschland gebracht.