Widerstandskampf in der Maschinen-Apokalypse

Was, wenn Schweden von ebenso bösartigen wie riesigen Maschinenwesen überrannt würde? Diese hypothetische Frage wollen die Avalanche Studios („Just Cause“) in ihrem neu angekündigten Open-World-Spiel „Generation Zero“ beantworten. Im Trailer gewähren sie einen ersten Blick auf das Game, in dem die Spieler 2019 Widerstand gegen die kybernetischen Besatzer leisten werden.