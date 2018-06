Vom Winde verwöhnt: Cooles Nordsee-Flair auf Sylt

Weiter Geht’s in den ruhigeren Osten nach Keitum. Vorbei an Kapitänshäusern und dem ältesten Insel-Gebäude, die im 13. Jahrhundert erbaute St. Severinskirche, liegt das Wattenmeer. Jonas von der Schutzstation wartet schon. Barfuß. Und mit Mistgabel in der Hand. Langsam stapft die Gruppe mit Gummistiefeln in das UNESCO-Weltnaturerbe. „Schaut her, eine Seealge“, reicht er das grüne Blatt zum Kosten. Tenor: „Salzig.“ Kaum gekaut, sticht Jonas in den muschelübersäten Boden und zeigt einen Wattwurm. Die Vielfalt an Meerestieren ist beeindruckend - genauso jene an Wasservögeln nahe Morsum und Rantum.