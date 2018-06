Sex-Mord: Tatverdächtiger Asylwerber enthaftet

Iraker wohnte in der Nähe des Leichenfundorts

Wie die Polizei am Donnerstag bei der Pressekonferenz bekannt gab, war Bashar im Oktober 2015 nach Deutschland gekommen. Er sei mit dem damals großen Flüchtlingszustrom über die Türkei und Griechenland gekommen, so Müller. Zunächst seien er und seine Familie in der hessischen Erstaufnahme in Gießen untergebracht gewesen, im März 2016 seien sie dann nach Wiesbaden gekommen. Der 20-Jährige und seine Angehörigen hatten dann zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe des Fundorts der Leiche gewohnt.