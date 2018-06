„Kinder nicht dazu da, Sinnhaftigkeit zu stiften“

Christina blühte auf, bereitete sich mit ganzer Hingabe auf die Rolle als Mutter vor. Mir wurde in jenen Monaten immer enger zumute. Wovon soll ich eine Familie ernähren, und so ein Balg frisst doch nur Zeit, die ich für die Konzeption meiner Romane brauche. Himmel, ich bin Schriftsteller, habe der Welt noch so viel Bedeutsames mitzuteilen! Ich kann kein Kind wickeln. Was für eine Demütigung! Ich bin am Ende! Ich gebe es zu: Ich machte einen großen Bogen um ihren Bauch. Ich bin nicht wie die Karlheinze, die verlogen den Bauch ihrer Frau streicheln und verlogen behaupten, sie würden da was rumpeln spüren. Ich spürte nichts rumpeln. Als ich es einmal tatsächlich spürte, bekam ich einen fürchterlichen Schrecken.