Alfa Romeo bringt GTV und 700-PS-Supersportler!

Okay, jetzt zum Sport!

Derzeit ist bei Alfa Romeo bei 510 PS Schluss, so stark sind die Topversionen von Giulia und Stelvio. Im Jahr 2022 erhöht Alfa Romeo um rund 200 PS und legt einen Supersportler auf, der McLaren 720S und Ferrari 488 Pista die Auspuffröhrln zeigen soll. Unter der Haut ein Carbon-Chassis, einen Verbrennungsmotor (wahrscheinlich eine Weiterentwicklung des Giulia-V6-Triebwerks) hinter den beiden Sitzen, eine Elektromotor an der Vorderachse und damit Allradantrieb. Insgesamt über 700 PS, da legt man sich noch nicht so genau fest. Jedenfalls ist ein Standardsprintwert von unter drei Sekunden angekündigt.