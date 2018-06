Verreisen mit Kindern: Was muss in den Koffer?

Die Badeorte an der Oberen Adria sind dabei Reiseziele Nummer eins, weil hier Familien voll auf ihre Kosten kommen: Die Anfahrtszeit liegt im Bereich des Erträglichen, dazu warten Sonne, noch nicht so überfüllte Strände und Vergnügungsparks. Doch damit es unbeschwerte Ferientage mit den Kleinen werden, gilt es an einiges zu denken. Wir haben eine Urlaubs-Checkliste zusammengestellt!