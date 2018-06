Wiener Frauenhäuser feiern 40. Jubiläum

Bereits seit 40 Jahren unterstützen sie Frauen in lebensbedrohlichen Situationen. Ihre Erfolgsgeschichte beginnt am 27. April 1978, als der Verein soziale Hilfen für gefährdete Frauen und ihre Kinder gegründet wurde. Bereits wenige Monate später, am 1. November, eröffnete das erste Frauenhaus.



Obwohl in den letzten vier Jahrzehnten zahlreiche Gesetze in Kraft getreten sind, die die Lage der Bürgerinnen verbessert haben, sind Frauenhäuser dennoch nicht wegzudenken. Besorgniserregende Zahlen geben zu denken: Jede Fünfte in Österreich ist von Gewalt betroffen.