2,5 Mio. Euro Straßenwert: Drogenbande entlarvt

Großer Ermittlungserfolg für die Wiener Polizei: In einer koordinierten Aktion haben Suchtgiftermittler gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und Spezialeinheiten im August gleich mehrere mutmaßliche Drogenhändler aus dem Verkehr gezogen. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei rund 2,5 Millionen Euro.