2,5 Mio. Euro Straßenwert: Drogenbande entlarvt

Großer Ermittlungserfolg für die Wiener Polizei: In einer koordinierten Aktion haben Suchtgiftermittler gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und Spezialeinheiten im August gleich mehrere mutmaßliche Drogenhändler aus dem Verkehr gezogen. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei rund 2,5 Millionen Euro.
Bereits am 6. August klickten in Leopoldstadt, Simmering und Brigittenau die Handschellen – drei Verdächtige aus Serbien, Bosnien und Marokko wurden beim versuchten Verkauf von 12,5 Kilo Crystal Meth und 2,2 Kilo Kokain festgenommen.
WEGA-Beamte stürmten Wohnung
Doch damit nicht genug: Ende August stürmten WEGA-Beamte eine Bunkerwohnung in Wien. Dort lagerten weitere 14 Kilo Kokain sowie 47.500 Euro Bargeld. Ein weiterer mutmaßlicher Dealer wurde noch direkt vor Ort festgenommen.
Cobra ist Teil der Ermittlungen
Die Ermittlungen laufen bereits seit mehreren Monaten und werden international weiter fortgeführt. Unterstützt wurde der Zugriff auch durch die Eliteeinheit EKO Cobra.
