"Dux" rettet Frauerl aus Fängen eines Sextäters

Schockerlebnis für eine 40- Jährige an einem Waldrand bei Strasshof an der Nordbahn im niederösterreischischen Bezirk Gänserndorf: "In der Dunkelheit packte mich ein Mann an der Regenjacke und drückte mich gegen einen Baum", schildert das Opfer. Doch Familienhund "Dux" kam seinem Frauchen zu Hilfe und schlug den Unhold in die Flucht.