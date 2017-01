Jeder Dritte geht krank zur Arbeit

Besonders häufig kommen Arbeitnehmer der Branchen Gesundheitswesen, Verkehr, Transport und Handel krank zur Arbeit. Frauen tun es noch häufiger als Männer. Eine Umfrage der Arbeiterkammer hat jetzt ergeben, dass jeder Dritte krank im Büro sitzt. Doch warum ist das überhaupt so?

70 Prozent geben an, dass sie ihre Kollegen nicht im Stich lassen wollen. 60 Prozent meinen, dass die Arbeit liegen bleibt, wenn sie zu Hause bleiben und damit der Stress nach dem Krankenstand nur umso höher sein würde. Und nur überraschende 20 Prozent haben Angst vor Konsequenzen, wie etwa Jobverlust. Über alle Branchen hinweg ist der hohe Zeitdruck eine der Hauptursachen, seine Krankheit mit in die Firma zu nehmen. In vielen Fällen hat das schlimme Folgen.

Kündigungsschutz diskutieren

Während deshalb der oberösterreichische Arbeiterkammer- Präsident Johann Kalliauer einen Kündigungsschutz im Krankenstand fordert, regt Werner Anzenberger, der steirische AK- Bereichsleiter für Soziales, dazu an, grundsätzlich über einen besseren Kündigungsschutz zu diskutieren. "Denn im europäischen Vergleich ist er in Österreich zu schwach ausgebildet."

Eva Stockner, Kronen Zeitung