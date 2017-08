Bizarrer Streit um Affen- Selfie vor Vergleich

Im langjährigen Gerichtsstreit um die Urheberschaft des Affen Naruto an seinem Selfie zeichnet sich eine Schlichtung ab. Die Parteien gaben am Donnerstag vor einem Gericht in San Francisco im US- Bundesstaat Kalifornien eine Stellungnahme ab, wonach Verhandlungen über einen Vergleich weiter laufen würden. Das Berufungsgericht will daher vorerst von einer Entscheidung in dem bizarren Fall absehen.