Telegram will verdächtige Kanäle schließen

Der Messengerdienst Telegram hat als Reaktion auf eine Sperre durch die indonesische Regierung angekündigt, einzelne umstrittene Chatkanäle zu schließen. "Telegram ist gut verschlüsselt und will die Privatsphäre schützen, aber wir sind keine Freunde von Terroristen", sagte Telegram- Gründer Pawel Durow am Sonntag. Der Dienst ist immer wieder in die Kritik geraten, weil er von Extremisten wie Anhängern des Islamischen Staats genutzt wird.