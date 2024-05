Karner will bei jedem zweiten Asylwerber DNA-Test

„Wir machen ein Planquadrat“, sagte Karner am Freitag in einer Pressekonferenz. Der Auftrag Nehammers werde umgesetzt. Der Innenminister hätte zudem gerne weitere Verschärfungen – ihm nach soll das Alter der Eheleute wie in Schweden auf 21 Jahre erhöht werden. Zudem will er, dass die wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit beim Familiennachzug ab dem ersten Tag Voraussetzung ist.