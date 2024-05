Neues Gesetz soll Bäume und ihre Besitzer schützen

Denn mit 1. Mai wurde die gesetzliche Baumhaftung für Gemeinden entschärft. Das gab Ministerin Alma Zadic nun gemeinsam mit Grünen-Chefin Helga Krismer in Baden bekannt. Die Kurstadt hatte zuvor eine entsprechende Resulotion an die Bundesregierung verabschiedet. „Wir haben rund 10.000 Bäume in unserer Stadt. Ich bin froh, dass wir sie nun besser schützen können“, sagt Krismer, die in Baden auch Vizebürgermeisterin ist.