Russischer Linienbus stürzt von Brücke – Drei Tote

Einwohner zeigten enorme Hilfsbereitschaft

Sofort eilten Menschen zur Hilfe, heißt es. Passagiere eines Flusstaxis, Insassen von zufällig am Unfallort vorbeifahrenden Fahrzeugen und Arbeiter von einer Baustelle in der Nähe gaben ihr Möglichstes. Sie hätten Rettungsringe in den Fluss geworfen, einige seien ins Wasser gesprungen. Kurze Zeit später trafen demnach die Einsatzkräfte ein – insgesamt 69 Personen waren Teil der Rettungsaktion: