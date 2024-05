„Das Frustlevel ist bereits am Anschlag“

Der Arbeitnehmervertreter fordert Sofortmaßnahmen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen: „Das kann zum einen über höhere Gehälter umgesetzt werden, zum anderen durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen.“ Bezüglich Letzterem schlägt Steurer etwa ein Fortbildungsbudget für die Mitarbeiter, spezielle Modelle für ältere Beschäftigte, mehr Betriebswohnungen sowie den Ausbau von Betriebskindergärten vor. „Wir stehen aufgrund des Fachkräftemangels in massiver Konkurrenz mit der Privatwirtschaft. Deshalb muss auch überlegt werden, die Ausbildung finanziell abzugelten – so wie bei den Polizeischülern.“ Was Steuer am Tag der Pflege indes nicht hören will: leere Worthülsen und die üblichen Lobeshymnen – „das ist fast schon unerträglich!“