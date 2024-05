UN kritisieren Österreichs Umgang mit Asylwerbern

Ein UN-Gutachten beanstandet den Umgang Österreichs mit Asylsuchenden, die Opfer von Folter sind oder ein psychisches Leiden haben. Die Inhaftierung von Personen mit psychischen Problemen in sogenannten Sicherheitszellen in Abschiebungseinrichtungen müsse unverzüglich aufhören, verlangte der UN-Ausschuss gegen Folter in seinem turnusmäßigen Bericht am Freitag.