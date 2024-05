Sarkaria steht Sturm und ÖFB wieder zur Verfügung

Fußball-Tabellenführer Sturm Graz kann im Meisterschaftsfinish auf Manprit Sarkaria zurückgreifen. Der ÖFB-Teamstürmer hat sich von seinem Knöchelbruch viel schneller erholt als gedacht und steht im Sturm-Kader für das Auswärtsspiel beim LASK am Sonntag. „Hier will ich ein großes Lob an unsere medizinische Abteilung aussprechen – zwei Monate nach einem Knöchelbruch wieder am Feld zu stehen, ist großartig“, lobte Sturm-Trainer Christian Ilzer.