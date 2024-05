ÖFB-Stütze könnte kommende Woche wieder fit sein!

Der an einer Adduktorenzerrung leidende Innenverteidiger wird am Sonntag im Ligue-1-Spiel bei Stade Rennes nicht zur Verfügung stehen. Trainer Franck Haise erklärte am Freitag aber, dass der österreichische Internationale zum Saison-Abschluss gegen Montpellier wieder im Kader stehen könnte.