Ein „Blödsinn“ beim Bankomaten mit teuren Folgen

Code an Freund weitergegeben

Nach der letzten Zugfahrt wurde die Idee geboren, aus der Karte Kapital zu schlagen. Der Angeklagte stiftete einen Freund an, zur Bank zu gehen und Geld zu beheben. Freilich versorgte er ihn mit dem Code. Die Maschine spuckte 300 Euro aus, die sich die Burschen teilten. „Wir hatten beide arge Geldsorgen.“ Die Ex bemerkte die rechtswidrige Behebung auf dem Kontoauszug und wandte sich an die Polizei. Anhand des Videos von der Bank konnte der Täter rasch ausgeforscht werden – die Tat war nämlich in dessen Heimatort passiert.