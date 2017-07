Laptop- Verbot auf USA- Flügen aufgehoben

Nach mehr als drei Monaten ist das Verbot von elektronischen Geräten auf Flügen von der Türkei in die USA nach Angaben von Turkish Airlines aufgehoben worden. Auf einem Direktflug vom Istanbuler Flughafen Atatürk zum Flughafen John F. Kennedy in New York durften die Passagiere am Mittwochmorgen Laptops und andere Geräte mitnehmen, wie die Fluggesellschaft erklärte.