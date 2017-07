Hass- Postings: EU ist für freiwilliges Löschen

Die EU- Kommission setzt beim Löschen rechtswidriger Beiträge in Online- Netzwerken wie Facebook vorerst weiter auf eine freiwillige Regelung mit der Internet- Branche. "Derzeit will ich keine gesetzliche Regelung vorlegen", sagte Justizkommissarin Vera Jourova am Freitag vor Journalisten in Estlands Hauptstadt Tallinn.