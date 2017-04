Geoblocking: WKÖ kritisiert Abbau in der EU

Die Wirtschaftskammer hat ihre Kritik an der Geoblocking- Verordnung erneuert, die am Dienstag den Binnenmarkt- Ausschuss des Europäischen Parlaments passiert hat. Ziel der Verordnung ist es, dass Konsumenten in jedem Online- Shop in Europa ohne Einschränkungen Waren bestellen können. Die WKÖ sieht dadurch das Recht der Vertragsfreiheit "massiv verletzt".